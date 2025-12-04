Lịch cúp điện hôm nay ngày 5/12/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 5/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/12/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm Trà Bình 3. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay ATM tổng từ 250-400 tại TBA Trà Bình 3

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/12/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Nghĩa Điền 12 (KDC điền An), Nghĩa Điền 1, Nghĩa Điền 1, Nghĩa Điền 8, Nghĩa Điền 9. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Tách lèo tại cột 11 ĐD 0,4 kV XT2 TBA Nghĩa Điền 1 để sang tải cho TBA Nghĩa Điền 14 (XDM).

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/12/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm C6 - 732. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội quản lý điện Ngọc Hồi thi công hoán đổi MBA thuộc TBA C6-732 từ 100kVA thành 160kVA 05/12/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm Cấp Nước N.Hoi 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội quản lý điện Ngọc Hồi thi công hoán đổi MBA thuộc TBA cấp nước Ngọc Hồi 1 từ 160kVA thành 100kVA

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đức Hiệp 1, Đức Thạnh 6. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện TBA Đức Hiệp 1. Thay vỏ tủ điện TBA Đức Thạnh 6 05/12/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Đức Tân 5, Đức Thạnh 4. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện TBA Đức Tân 5. Thay vỏ tủ điện TBA Đức Thạnh 4.

Lịch cúp điện xã Kon Braih

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/12/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm thôn 8A Đắk Tờ Re. Đội quản lý điện Kon Rẫy Tu bổ TBA thôn 8A Đăk Tờ Re 05/12/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Kon Nu. Đội quản lý điện Kon Rẫy Tu bổ TBA Kon Nu

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/12/2025 từ 09h00 - 14h30 Mất điện trạm Lao Mưng_Đăk Blô, Đăk Blô 1, Đak Blô 3, Đăk Plô 4 (3 fa), Đồn Biên Phòng 663, Đăk Blô 2, Trạm Kiểm Soát ĐBP 663, công ty cổ phần Tấn Phát 1, công ty TNHH MTV Nguyên Anh-BTN, trạm sạc Vinfas đèo lò xo, HTX Nuôi Cá Tầm. Đội quản lý điện Đăk Glei XNDV thí nghiệm LBS 481/833 Pênh Lang. Đội QLĐ Đăk Glei thay CSV của LBS 481/833 Pênh Lang, Tăng dây tại trụ BT848, lắp đặt dây néo tại khoảng trụ BT814-BT829

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 5/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.