Lịch cúp điện hôm nay ngày 4/12/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 4/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Ninh Chử

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 17h00 - 17h30 Mất điện trạm Gò Đền 8, Hộ Diêm 11, Hộ Diêm 7, Hộ Diêm 2, Hộ Diêm 6, Hòn Thiên 5, Hòn Thiên, Hòn Thiên 2, Hòn Thiên 3, Hòn Thiên 4, Hòn Thiên 6, Hòn Thiên 8, Hòn Thiên 9, Hòn Thiên 10, Nước Đá Sắc Diễm, Nguyễn Xuân Huynh, Giống Hải Sản, Lê Quốc Toản, Huỳnh Vũ Khánh Tước, Khánh Sơn 2, Mt. Nguyễn Thị Vinh, Huyện Đội Ninh Hải, Cà Đú 2, Đđ Kênh Cầu Ngòi 4, Cà Đú 3, Cà Đú 9, Cà Đú 6, Cà Đú 4, Xóm Nại 3. Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Cam Ranh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm T.27C - (09). Đội quản lý điện Cam Ranh-Khánh Sơn Thay dây hạ áp lộ A và lộ B trạm T27C (SCL25CR07) 04/12/2025 từ 08h15 - 10h00 Mất điện trạm công ty TNHH MTV 17. Đội quản lý điện Cam Ranh-Khánh Sơn Thay TI định kỳ trạm T96H2

Lịch cúp điện xã Vạn Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm trạm công cộng 09 Vạn Khánh. Đội quản lý điện Vạn Ninh Sang dây, công tơ hoàn thiện hạ áp trạm 3D.021 (SCL25VN03)

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h45 - 09h45 Mất điện trạm Muối Hạ Long 2. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay TI 04/12/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Việt Trung 2. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay TI

Lịch cúp điện xã Ninh Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Tầm Ngân 7. Đội quản lý điện Ninh Sơn Phát quang, vệ sinh trạm, lèo và kẹp đấu nối đầu nhánh dây khách hàng (SCTX)

Lịch cúp điện phường Ninh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h00 - 15h30 Mất điện trạm Thạch Định - Ninh Trung, UBND Ninh Trung, 0404721--|--Thổ Châu Ninh Trung, DC53C231_4611B_Tân Ninh, F063_4721B_Ninh Trung, CSSX Trần Thị Trang. Đội quản lý điện Ninh Hòa Thay dây dẫn trung áp 3xAC50 bằng dây dẫn ACWBCC 50 dài 705m từ cột 473NIHO_12A/68 đến cột 473NIHO_12A/80 (SCL2025). - TNĐK TBA: DC53C231; DC534611; DC534721 và DC524764 (đăng ký lại do hoãn công tác ngày 20/11 trời mưa lũ)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 04/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.