Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/08/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 31/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/08/2025 từ 06h00 - 09h00 Mất điện trạm biến áp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị mới (T1) và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị mới (T1). Đội quản lý điện Đông Hà Vệ sinh, XLTX, lắp chụp su TBA T1+T2 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh (theo đề nghị của khách hàng, xử lý điểm nguy cơ sự cố)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 31/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.