Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/08/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 31/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp NM SX Dịch Truyền 2. Đội quản lý điện Quy Nhơn Công ty TNHH LHC: Kiểm tra vệ sinh TBA, bảo dưỡng cụm tụ bù hạ thế TBA NM SX Dịch Truyền 2 tại cột 77/2 XT 471QNH2

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 31/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.