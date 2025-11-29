Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 30/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Phò Trạch 8, Trạch Thượng 3, Frit Phú Xuân, Glass Vico, Phenikaa Huế, trạm xử lý nước thải Viglacera, VicoFrit, BLTL 504 Phong Điền, Bơm nước sạch Viglacera, nhà máy HGC Stone, thi công Đạt Phương 1, thi công Đạt Phương 2, Frit Hương Giang, xử lý nước thải C và N Vina. Đội quản lý điện Phong Điền Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 53B đến 64B XT 471 Phong Điền

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 30/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.