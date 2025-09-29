Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 30/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Chu Văn An, Đăk Hà 6, Đăk Hà 8, nhà hàng Quốc Tuấn. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội SCĐN tháo, đấu lèo tại vị trí 471DAHA_1/38 2. Công ty TNHH Lộc Phát thi công lắp đặt nâng công suất TBA Đăk Hà 8. 30/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Cầu Vồng, Cầu Vồng 2. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Lộc Phát thi công chuyển dây hạ thế sau TBA Cầu Vồng, sang đường dây trung thế xây dựng mới thuộc TBA Cầu Vồng 2, để thu hồi cột hạ thế cũ. - Đội QLĐ Đăk Hà chuyển công tơ khách hàng sang đường dây trung thế xây dựng mới

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 30/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

