Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/08/2025 tại Lâm Đồng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Lâm Đồng ngày 29/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Bảo Lâm 1

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/08/2025 từ 11h30 - 13h30 Mất điện một phần xã Bảo Lâm 1. Đội quản lý điện Bảo Lâm Thực hiện công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày 29/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Lâm Đồng để khán giả tiện theo dõi.