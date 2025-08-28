Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/08/2025 tại Đồng Nai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 29/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường An Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/08/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện một phần ấp Thanh kiều, phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Bình Long Thực hiện công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Đồng Tâm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/08/2025 từ 09h00 - 14h30 Mất điện công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Phước và công ty cổ phần Thành An Bình Phước thuộc xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Đồng Phú Thực hiện công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 29/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

