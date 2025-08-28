Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/08/2025 tại Cần Thơ

15:00 28/08/2025 Gia đình
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cần Thơ ngày 29/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
29/08/2025
từ 08h00 - 16h00
|Mất điện một phần khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.
|Đội quản lý điện Ô Môn
|Thực hiện công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp.
29/08/2025
từ 08h00 - 17h00
|Mất điện một phấn ấp Xẻo Gừa, Xóm Lớn thuộc xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ.
|Đội quản lý điện Mỹ Tú
|Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 29/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cần Thơ để khán giả tiện theo dõi.