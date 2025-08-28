Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/08/2025 tại An Giang

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại An Giang ngày 29/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Tịnh Biên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/08/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đội quản lý điện Tịnh Biên Thực hiện công việc sửa chữa, thử nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 29/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại An Giang để khán giả tiện theo dõi.