Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/11/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 27/11/2025

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/11/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Nguyễn Du 5. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Đấu nối đường dây 0,4kV sau TBA Nguyễn Du 6-XT471/QNG XDM tại cột 3/2-XT2 TBA Nguyễn Du 5-XT471/QNG 27/11/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Nguyễn Trãi 2. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Đấu nối đường dây 0,4kV sau TBA Hoàng Văn Thụ 7-XT471/QPH XDM tại khoảng cột 16-17-XT1 TBA Nguyễn Trãi 2-XT471/QPH

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/11/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đăk Hà 3. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Phát quang HLT

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Sơn Thượng 3, Sơn Lập 4. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 0,83km dây 3AV-50 thành dây LV ABC 3x50; lắp 11 hộp chia dây; 25 kẹp răng hạ áp và phụ kiện kèm theo XT1 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thượng 3Thay 0,79km dây 3AV-50 thành dây LV ABC 3x50; lắp 08 hộp chia dây; 28 kẹp răng hạ áp và phụ kiện kèm theo XT2 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thượng 3. 27/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Sơn Lập 4. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 0,79 km dây 4AC-50, dây 4AV-50 thành dây LV ABC 4x50 và phụ kiện kèm theo XT1 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Lập 4;Thay 0,70 km dây 4AV-50 thành dây LV ABC 4x50; dây 2AV-50 thành dây LV ABC 2x50 và phụ kiện kèm theo XT2, NR cột TBA Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Lập 4 27/11/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm Sơn Lăng 3. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay tủ điện, ATM tại TBA Sơn Lăng 3 27/11/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Sơn Lăng 4. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay tủ điện, ATM tại TBA Sơn Lăng 4

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/11/2025 từ 08h00 - 09h20 Mất điện trạm NLMT E-Bright. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA ĐMTMN E-BRIGHT 27/11/2025 từ 09h40 - 11h00 Mất điện trạm NLMT VNTEC GROUP. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA ĐMTMN VN TEC 27/11/2025 từ 11h20 - 12h30 Mất điện trạm NLMT VNTEC GROUP. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA ĐMTMN VN TEC

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/11/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm TT Mộ Đức 9. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 01 sứ đứng linepost kèm ty 24kV tại vị trí cột 136/1.Thay 18 chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 70KN SC-22P tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 136/11 (03).Thay 02 dây néo TK50-12 tại các vị trí 136/1 (01), 136/10 (01).Thay 26 sợi dây nhôm trần buộc cổ sứ A3,5mm2 (2,5m/sợi) tại các vị trí 136/1 (01), từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 136/11 (01).Lắp 32 mét ống bọc cách điện trung thế tại các vị trí 136 (2,5m), từ 136/1 đến 136/9 (09 vị trí mỗi vị trí 03m), 136/10 (2,5m).Thay 18 khóa néo HKN50-70 tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 136/11 (03).Thay 18 khóa CK7-15 tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 1 25/11 (03).Thay 08 cùm xà đỡ thẳng tại các vị trí từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 01 cái). Thay 18 buloon M16x50+Eru Londen tại các vị trí 136 (04), 136/1 (04), 136/10 (04), 136/11 (06).Thay 36 buloon M14x50+Eru Londen tại các vị trí 136 (10), 136/1 (10), 136/10 (10), 136/11 (06).Thay 08 buloon M16x220+Eru Londen tại các vị trí từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 01 bộ).Thay 14 buloon M16x250+Eru Londen tại các vị trí 136 (04), 136/1 (03), 136/10 (03), 136/11 (04) đường dây 22kV NR TT Mộ Đức 9.

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/11/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Kon Đào 3, Kon đào 4, Kon Đào 6, Khoi 1, Kon cheo, Kon Đào 1, Kon Đào 2, Kon Đào 5, Kon Đào 7, Kon Đào 8, cao su Hiệp Hưng, cao su non Kon Đào , cao su Phát Lộc Thịnh, TDKD. Đội quản lý điện Đăk Tô Đội QLĐ Đăk Tô phát quang kết hợp bảo dưỡng các TBA Kon Đào 1, TBA Kon Đào 2, TBA Kon Đào 7, TBA Kon Đào 8, TBA Thôn 2 Kon Đào. Công ty TNHH XD và TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối hạ thế tại TBA Thôn 2 Kon Đào.

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/11/2025 từ 07h30 - 08h45 Mất điện trạm TĐC Cây Trâm. Đội quản lý điện Bình Sơn - TNĐK CBM TBA TĐC Cây Trâm -Thay định kỳ TI, TBA - Vệ sinh bảo dưỡng TBA 27/11/2025 từ 09h30 - 10h45 Mất điện trạm KDC Đông Yên (B. Dương). Đội quản lý điện Bình Sơn - TNĐK CBM TBA KDC Đông Yên -Thay định kỳ TI, TBA - Vệ sinh bảo dưỡng TBA 27/11/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm KDC Vườn Hùng (75KVA). Đội quản lý điện Bình Sơn - TNĐK CBM TBA TĐC Vườn Hùng -Thay định kỳ TI, TBA - Vệ sinh bảo dưỡng TBA 27/11/2025 từ 15h30 - 16h45 Mất điện trạm TĐC Đồng Dưới Lộ. Đội quản lý điện Bình Sơn - TNĐK CBM TBA TĐC Đồng Dưới Lộ. -Thay định kỳ TI, TBA - Vệ sinh bảo dưỡng TBA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi ngày 27/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Thông tin về lịch cắt điện tại Quảng Ngãi