Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Cà Mau

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 27/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Tân Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.18MW. Đội quản lý điện Tân Thành Bảo trì và sửa chữa lưới điện 27/09/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện nội bộ Tòa nhà Viettel và nội bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.57MW. Đội quản lý điện Tân Thành Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Trần Văn Thời

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 09h00 - 15h30 Mất điện một phần xã Trần Văn Thời. Đội quản lý điện Trần Văn Thời Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đông Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 06h00 - 16h30 Mất điện ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền xã Đông Hải. Đội quản lý điện Đông Hải Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Hồng Dân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 05h30 - 16h30 Mất điện ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông xã Hồng Dân. Đội quản lý điện Hồng Dân Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Thới Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 09h00 - 13h00 Mất điện một phần ấp 1, xã Thới Bình. Đội quản lý điện Thới Bình Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 27/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.