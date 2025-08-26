Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 27/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 06h00 - 12h00 Mất điện trạm KĐTM An Cựu T3. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay dây trần bằng dây bọc trung thế từ cột 45 đến 47 ĐD 22kV tuyến 481 Huế 220 27/08/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm An Tây 3. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA An Tây 3 từ 250kVA lên 400kVA chống quá tải

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 06h45 - 16h15 Mất điện trạm Giáp Thượng, La Chữ 3, chiếu sáng T1 Tứ Hạ, Gạch Tuynen (Hương Chữ). Đội quản lý điện Hương Trà Dựng cột BTLT-14m, lắp đặt xà sứ tại vị trí 70/5, thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/6 XT 472 Huế 2, thay dây AC50 thành ACV50 từ vị trí 65A đến vị trí 65A/1 (TBA Đông Xuân 4) XT 472 Huế 2, lắp chụp đầu cột, thay xà sứ , thay dây AC50 thành ACV50 từ vị trí 57 đến vị trí 57/1(TBA Quê Chữ 1) XT 472 Huế 2Cắt LBS tại VT 57 XT 472 Huế 2 (chuyển local, khóa nguồn điều khiển)Thay LBS 472-7/70/6 Tây Xuân thành Recloser, chuyển LBS qua VT 57 XT 472 Huế 2 Thay thế FCO 472-7/70/49 Thanh Khê, FCO 472-7/70/64 rẽ An Đô 2 thành DCL, đấu nối TBA Tây Xuân 7 (XDM) tại VT 70/46A XT 472 Huế 2Sang chuyển đường dây hạ thế sau TBA Bơm Hương Toàn từ vị trí A7 đến vị trí A10 phục vụ mở rộng đường Sông BồĐấu lèo VT 73 XT 472 Huế 2 27/08/2025 từ 06h45 - 17h45 Mất điện trạm Đông Xuân 4, Quê Chữ 1, bơm Hương Toàn. Đội quản lý điện Hương Trà Dựng cột BTLT-14m, lắp đặt xà sứ tại vị trí 70/5, thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/6 XT 472 Huế 2, thay dây AC50 thành ACV50 từ vị trí 65A đến vị trí 65A/1 (TBA Đông Xuân 4) XT 472 Huế 2, lắp chụp đầu cột, thay xà sứ , thay dây AC50 thành ACV50 từ vị trí 57 đến vị trí 57/1(TBA Quê Chữ 1) XT 472 Huế 2Cắt LBS tại VT 57 XT 472 Huế 2 (chuyển local, khóa nguồn điều khiển)Thay LBS 472-7/70/6 Tây Xuân thành Recloser, chuyển LBS qua VT 57 XT 472 Huế 2 Thay thế FCO 472-7/70/49 Thanh Khê, FCO 472-7/70/64 rẽ An Đô 2 thành DCL, đấu nối TBA Tây Xuân 7 (XDM) tại VT 70/46A XT 472 Huế 2Sang chuyển đường dây hạ thế sau TBA Bơm Hương Toàn từ vị trí A7 đến vị trí A10 phục vụ mở rộng đường Sông BồĐấu lèo VT 73 XT 472 Huế 2 27/08/2025 từ 08h30 - 16h15 Mất điện trạm Tây Xuân 1, Tây Xuân 2, Tây Xuân 4, Tây Xuân 5, Thanh Khê, An Đô 2, Lê Thuyết, Đập Thọ Sơn, Vinfast Hương Xuân. Đội quản lý điện Hương Trà Dựng cột BTLT-14m, lắp đặt xà sứ tại vị trí 70/5, thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/6 XT 472 Huế 2, thay dây AC50 thành ACV50 từ vị trí 65A đến vị trí 65A/1 (TBA Đông Xuân 4) XT 472 Huế 2, lắp chụp đầu cột, thay xà sứ , thay dây AC50 thành ACV50 từ vị trí 57 đến vị trí 57/1(TBA Quê Chữ 1) XT 472 Huế 2Cắt LBS tại VT 57 XT 472 Huế 2 (chuyển local, khóa nguồn điều khiển)Thay LBS 472-7/70/6 Tây Xuân thành Recloser, chuyển LBS qua VT 57 XT 472 Huế 2 Thay thế FCO 472-7/70/49 Thanh Khê, FCO 472-7/70/64 rẽ An Đô 2 thành DCL, đấu nối TBA Tây Xuân 7 (XDM) tại VT 70/46A XT 472 Huế 2Sang chuyển đường dây hạ thế sau TBA Bơm Hương Toàn từ vị trí A7 đến vị trí A10 phục vụ mở rộng đường Sông BồĐấu lèo VT 73 XT 472 Huế 2

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, Tân Lập, Định Cư Phú Sơn (T2), 468 - Phú Sơn, Bê Tông Thủy Phương (Wisenco), Kho 890. Trạm trường trung cấp nghề 23 BQP, Trung Đoàn Bộ Binh 6, Thao Trường Phú Bài, Đài Hóa Thân (TCT CP Hợp Lực), rửa xe đường tránh, xử lý rác thải Phú Sơn, bơm xử lý rác Phú Sơn. Trạm chiếu sáng đường tránh 1, KĐC Thủy Châu, tự dùng NMR Phú sơn. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay dây ACV-50 từ vị trí 165/96 (73) nhánh rẽ Phú Sơn đến vị trí 2 nhánh rẽ Phú Sơn 3 XT 478 Phú Bài, thay cột CH-10 bằng cột BTLT-14m các vị trí 165/98, 165/99, 165/100 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú BàiKéo dây chống sét từ VT 165/7 (Rec 471/10 Phú Sơn đến vị trí 165/52 (TBA Tân Lập)

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 06h45 - 16h15 Mất điện trạm Lý Thái Tổ 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Dựng cột BTLT-14m, lắp đặt xà sứ tại vị trí 70/5, thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/6 XT 472 Huế 2 (Công tác của Đội QLĐ Hương Trà) 27/08/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm Nguyễn Hữu Dật. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay dây hạ thế xuất tuyến B TBA Nguyễn Hữu Dật từ vị trí cột B5 đến vị trí cột B5/3, chuyển đấu nối dây trước công tơ sang đường dây mới, kết gọn chỉnh trang hệ thống đo đếm từ vị trí cột B5 đến cột B5/3 TBA Nguyễn Hữu Dật theo đơn thư khách hàng

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm Bắc Sơn 1, Hồng Kim 3, Bắc Sơn 2, T2 A Lin. Đội quản lý điện A Lưới Thay cột, chuyển lưới sang cột mới, thay dây trần bằng dây bọc từ VT203 đến VT203/13;

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 27/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.