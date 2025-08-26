Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/08/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 27/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 06h00 - 18h00 Mất điện trạm biến áp Sao Mai 1, cụm dân cư Thôn 1, Hòa Bình, cấp nước sinh hoạt Hòa Bình, điện mặt trời công ty Thái Hòa, ĐMT công ty TNHH Nhất Vinh. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum - Công ty TNHH TV ĐT&XD Bảo Nguyên thực hiện di dời nắn tuyến ĐD 22kV XT 471KTU2 (ĐD liên sở) từ khoảng trụ 23-2/42 đến trụ 23-2/46, đấu nối ĐD 22kV cấp điện cho TBA 400kVA 22/0,4kV tại trụ 23-2/42C (trụ xây dựng mới)- Đội QLĐ TP Kon Tum kết hợp mất điện phát quang hành lang tuyến, lắp chụp chống động vật tại trụ 23-2/50 27/08/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Fimexco. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 400kVA 22/0,4kV bằng MBA 400kVA 22/0,4kV tại TBA Fimexco thuộc Dự án thay thế MBA không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tỉnh Kon Tum năm 2025 27/08/2025 từ 08h00 - 15h30 Mất điện trạm biến áp Tân Phú. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 100kVA 22/0,4kV bằng MBA 100kVA 22/0,4kV tại TBA Tân Phú thuộc Dự án thay thế MBA không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tỉnh Kon Tum năm 2025 27/08/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Xuân Mai. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội SCĐN CP Quảng Ngãi cơ sở 2 thực hiện tháo, đấu lèo ĐD 22kV xuống ngàm trên FCO TBA Xuân Mai để Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện thay MBA 320kVA 22/0,4kV bằng MBA 400kVA 22/0,4kV thuộc TBA Xuân Mai

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm biến áp Phổ Minh 17. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Minh 17 - XT 478/MĐU 27/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Phổ Minh 2, Phổ Hòa 4. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA Phổ Minh 2 - XT 478/MĐU. Thay tủ điện TBA Phổ Hòa 4 - XT 471/ĐPH 27/08/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Phổ Minh 14. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Minh 14 - XT 478/MĐU 27/08/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Phổ Minh 8. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Minh 8 - XT 478/MĐU 27/08/2025 từ 14h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Phổ Minh 5, Phổ Minh 6. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA Phổ Minh 5 - XT 478/MĐU 27/08/2025 từ 15h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Phổ Minh 16. Đội quản lý điện Đức Phổ Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Minh 16 - XT 478/MĐU

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Trà Lãnh 6. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay MBA Trà Lãnh 6 tại QĐ số 6799/QĐ-QNPC, ngày 25/9/2024Thay 01 vỏ tủ điện composite 1 pha và dây đấu cầu trong tủ điện bằng dây đồng bọc M35, tại TBA Trà Lãnh 6 27/08/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm biến áp Trà Lãnh 3. Đội quản lý điện Trà Bồng Thay MBA Trà Lãnh 3 tại QĐ số 6799/QĐ-QNPC, ngày 25/9/2024Thay 04 kẹp răng IPC 50-150/50-185 (2 BL), tại TBA Trà Lãnh 3

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h00 - 12h40 Mất điện trạm biến áp Tịnh Ấn Đông 7. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Tháo, đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh Ấn Đông 7 tại cột 32/18 NR Tịnh Châu 2 - XT 474/T5 bằng phương pháp hotline. Nâng dung lượng MBA 160kVA thành MBA 250kVA tại TBA Tịnh Ấn Đông 7 - XT 474/T5. (QĐ: 1379/QĐ-QNPC) 27/08/2025 từ 07h00 - 12h40 Mất điện trạm biến áp Tịnh Giang 3, Tịnh Giang 9, Tịnh Giang 11. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Giảm dung lượng MBA 250kVA thành MBA 160kVA tại TBA Tịnh Giang 3 - XT 472SHA. (QĐ: 1379/QĐ-QNPC)

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm biến áp Sơn Trung 2. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 0,92km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70; dây 3AV-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo NR cột II/2, II/2/14 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Trung 2 27/08/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm biến áp Sơn Hải 1, Sơn Thủy 3. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay CSV TBA Sơn Thủy 3 - XT 471T2.SHA 27/08/2025 từ 10h00 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Sơn Thủy 10, Sơn Kỳ 16. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay CSV TBA Sơn Thủy 10 - XT 471T2.SHA. Thay CSV TBA Sơn Kỳ 16 - XT 471T2.SHA. 27/08/2025 từ 14h00 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Sơn Kỳ 15, Sơn Kỳ 20. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay CSV TBA Sơn Kỳ 20 - XT 471T2.SHA. Thay CSV TBA Sơn Kỳ 15 - XT 471T2.SHA.

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm biến áp Anh Dũng. Đội quản lý điện Sa Thầy Công ty TNHH TM và XL Lộc Phát: Thi công nâng công suất TBA Anh Dũng. 27/08/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm biến áp Rờ Kơi 2 (UB Rờ Kơi). Đội quản lý điện Sa Thầy Công ty TNHH TM và XL Lộc Phát: Thi công tách lèo sang tải TBA Rờ Kơi 5. 27/08/2025 từ 15h30 - 17h00 Mất điện trạm biến áp TTCX Sa Nhơn. Đội quản lý điện Sa Thầy Công ty TNHH TM và XL Lộc Phát: Thi công tách lèo sang tải TBA Nhơn Bình 2.

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Thôn Đăk Nông, Thôn Đăk Nông 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi thi công thay MBA trạm thôn Đăk Nông kết hợp nâng xà FCO TBA lên cao để đảm bảo an toàn khi công tác tại TBA thuộc công trình thay MBA vận hành lâu năm 2025

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/08/2025 từ 07h30 - 08h45 Mất điện trạm biến áp Bình Hải 1. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Hải 1. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 27/08/2025 từ 09h30 - 10h45 Mất điện trạm biến áp Bình Thuận 1. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Thuận 1. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 27/08/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm biến áp Bình Thuận 6. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Thuận 6. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 27/08/2025 từ 15h30 - 16h45 Mất điện trạm biến áp Bình Thuận 7. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Thuận 7. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.