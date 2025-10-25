Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 25/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/10/2025 từ 06h00 - 14h00 Mất điện trạm Ngân Hàng Công Thương. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp đặt mới MBA T2 NH Công thương 400kVA và phụ kiện 25/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm khách sạn Khải Hoàn. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Di dời cột hạ thế AC1 TBA KS Khải Hoàn theo đơn thư khách hàng

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/10/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm Lâm Sản Thúy Phương T2. Đội quản lý điện Hương Thủy Xử lý lưới điện hạ thế tại nhà máy Công ty cổ phần viên nén NL TT-Huế 25/10/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm Chi Cục Thuế Khu Vực Hương Phú. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay AB tổng TBA Chi cục thuế

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 25/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

