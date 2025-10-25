Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/10/2025 tại Thành phố Huế

08:48 25/10/2025 Bản tin 113
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 25/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
25/10/2025
từ 06h00 - 14h00
|Mất điện trạm Ngân Hàng Công Thương.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Lắp đặt mới MBA T2 NH Công thương 400kVA và phụ kiện
|
25/10/2025
từ 07h30 - 10h30
|Mất điện trạm khách sạn Khải Hoàn.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Di dời cột hạ thế AC1 TBA KS Khải Hoàn theo đơn thư khách hàng
|
25/10/2025
từ 07h30 - 09h30
|Mất điện trạm Lâm Sản Thúy Phương T2.
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Xử lý lưới điện hạ thế tại nhà máy Công ty cổ phần viên nén NL TT-Huế
|
25/10/2025
từ 09h00 - 11h00
|Mất điện trạm Chi Cục Thuế Khu Vực Hương Phú.
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Thay AB tổng TBA Chi cục thuế
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 25/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.