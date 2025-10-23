Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/10/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 24/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đô Vinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm Phủ Hà 2, Đo Ghi Mt. Năng Lượng Tái Tạo, Cánh Đồng Việt, Xây Dựng Phú Thọ, Đào Thu Cúc, Nguyễn Văn Thanh, Đồng Mé 4, Mỹ Sơn 3, Mỹ Sơn 9, Mỹ Sơn 2, Mỹ Sơn 1, Ladora Farm, Phan Thị Thúy Diễm, Mỹ Sơn 10, Mỹ Sơn 11, Mỹ Sơn 12, Phong Thành Đạt, Xây Dựng Ninh Thuận 2, Đo Ghi Mt. Mai Chi Ninh Thuận, Lê Minh Khôi, Đo Ghi Mt. Solar Mỹ Sơn, Mỹ Sơn 16. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Thay dây trung áp tuyến 476TC: từ trụ 476TC/173 đến trụ 476TC/176 và từ trụ 476TC/177 đến trụ 476TC/189 , Thav dây trung áp tuyến 476TC: từ trụ 476TC/223A đến trụ 475NS/476TC/169

Lịch cúp điện phường Ninh Chử

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Mt. Bình Quan và Mt. Thành An. Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Ninh Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm Cmx Việt Nam, Võ Xuân Thiện, Tân Mỹ 4, Thủy Điện Mỹ Sơn 3, Nguyễn Trung Nghĩa, Tân Mỹ 2, Mỹ Sơn 7, Minh Châu, Lâm Sản, Tân Mỹ 3. Đội quản lý điện Ninh Sơn Thay dây trung áp tuyến 476TC 24/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Tân Mỹ. Đội quản lý điện Ninh Sơn Vệ sinh lèo và đầu nhánh dây khách hàng lưới điện hạ áp (SCTX)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 24/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.