Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 23/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/09/2025 từ 06h00 - 15h30 Mất điện trạm Tây An 6, An Hòa 6, Tây An 7, Trần Quý Khoáng 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Công ty SVA: Dựng cột dưới tuyến, lắp xà và đấu nối đi TBA Đốc Sơ (XDM) khoảng cột C49-C50 lộ kép 475-478 Huế 2;Đội Bắc SH: Xử lý tiếp xúc, bọc silicon từ cột C40 đến cột C51 1ộ kép 475-478 Huế 2.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/09/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm bê tông Thủy Phương (Wisenco), Kho 890, Nhà Công Vụ Kho 890, Trường Trung Cấp Nghề 23 BQP, Trung Đoàn Bộ Binh 6, Thành Phát (TMDV&ĐTXD), Thao Trường Phú Bài, rửa xe Đường Tránh, chiếu sáng Đường Tránh 1, KĐC Thủy Châu, cây xăng Xanh Pôn, nhựa Thế Phương. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp xà, kéo dây chống sét từ VT 122 đến 156, thay cột các vị trí 137, 141, 143, 149 lộ kép XT 471-473 Huế 220

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/09/2025 từ 06h00 - 07h15 Mất điện trạm Hải Triều. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Tách lèo vị trí 36 ĐD 22kV tuyến 476 Huế 220 23/09/2025 từ 11h15 - 12h15 Mất điện trạm Hải Triều. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Tách lèo vị trí 36 ĐD 22kV tuyến 476 Huế 220

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/09/2025 từ 07h45 - 10h15 Mất điện trạm Quảng Công 1, Quảng Công 2, Quảng Công 4, Quảng Công 5, Quảng Công 7, Quảng Công 8, Quảng Công 9, Nuôi Tôm Quảng Công 2, Nuôi tôm Quảng Công 3, Titan Quảng Công 1 T1, Titan Quảng Công 1 T2, Titan Quảng Công 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Lắp đặt đấu nối LBS vị trí cột 248 XT 482 Huế 3 23/09/2025 từ 07h45 - 16h15 Mất điện trạm Quảng Công 6. Đội quản lý điện Quảng Điền Thu hồi thiết bị, sang chuyển TBA Quảng Công 6 qua vị trí mới đảm bảo giao thông, sang chuyển ĐD trung thế qua vị trí mới, đấu nối hạ thế, sang tải TBA Quảng Công 6 và TBA Chợ Cồn Gai

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 23/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.