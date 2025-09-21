Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 22/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm bơm An Nông, An Nông 1 (BBNT), An Nông 3 (BBNT), Bình An (BBNT), Chợ Nông (BBNT), Hòa Vang 1 (BBNT), Hòa Vang 2 (BBNT). Đội quản lý điện Hương Thủy - Đấu lèo vị trí 50; 62/3 xuất tuyến 471 La Sơn

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm bơm Hương Vân. Đội quản lý điện Hương Trà Tách lèo xuống FCO TBA Bơm Hương Vân tại VT 87/89 XT 480 Huế 2. Thu hồi cáp hạ thế tại TBA Bơm Hương Vân. Đấu lèo xuống FCO TBA Bơm Hương Vân tại VT 87/89 XT 480 Huế 2 22/09/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm Hương Thọ 7. Đội quản lý điện Hương Trà Nghiệm thu và san tải TBA Hương Thọ 7, Hương Thọ 10.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm Vinh Hưng 2 (BBNT), Vinh Hưng 7 (BBNT). Đội quản lý điện Phú Vang Thay dây, xà sứ từ VT 268/2 đến 268/21 nhánh rẽ TBA Vinh Hưng 2 XT 477 Vinh Thanh. Thay dây, xà sứ từ VT 268 đến 268/1 nhánh rẽ TBA Vinh Hưng 2 XT 477 Vinh Thanh. 22/09/2025 từ 15h00 - 17h30 Mất điện trạm Vinh Hưng 1 (BBNT), Vinh Hưng 3 (BBNT), Vinh Hưng 4 (BBNT), Vinh Hưng 5 (BBNT), Vinh Hưng 6 (BBNT), Vinh Hưng 8 (BBNT), Vinh Hưng 9 (BBNT), Vinh Hưng 10 (BBNT) và trạm Vinfast Bến xe Vinh Hưng. Đội quản lý điện Phú Vang Thay dây, xà sứ từ VT 268 đến 268/1 nhánh rẽ TBA Vinh Hưng 2 XT 477 Vinh Thanh

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 22/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.