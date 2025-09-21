Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/09/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 22/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm Quá Giáng 2. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Thay định kỳ TI hạ thế tại TBA Công ty Công trình Giao thông 6 - Đz 471CDO. Thay dây, xà, sứ, lắp chụp đầu cột,… nhánh rẽ Quá Giáng 2 - 476HXU. Công trình: SCL năm 2025.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 08h30 - 12h00 Mất điện trạm Phạm Hồng Thái 3. Đội quản lý điện Hải Châu Cố định cáp vặn xoắn vào trụ trạm và đấu nối nâng công suất cấp điện khách hàng vào tủ điện trạm TBA Phạm Hồng Thái 3 – 477CLA. 22/09/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Chợ Cồn 2. Đội quản lý điện Hải Châu Thay tủ điện trạm, lắp chụp bảo vệ FCO, TVL, MBA TBA Chợ Cồn 2. (SCL 2025) 22/09/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Như Nguyệt và trạm PVTC công ty cổ phần PAVNC. Đội quản lý điện Hải Châu Cải tạo đấu nối và thu hồi nhánh rẽ đi TBA Công ty 586 (đã tách khỏi lưới) tại vị trí 20/5/3 – 478CLA.

Lịch cúp điện phường Hội An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 06h00 - 16h30 Mất điện trạm An Hội 1 (CIE), An Hội 2 (CIE1), An Hội 3 (CIE2), An Hội 4 (CIE3), khách sạn Thiên Đường Xanh, khách sạn Hoàng Ngân, khách sạn Sông Trăng, khách sạn Vỉnh Hưng 4, TCSK Ẩm Thực Hội An, công ty Minh Long, công viên Đồng Hiệp, công ty TNHH Sài Gòn. Đội quản lý điện Hội An MTE-CPSC đăng ký SCL đường dây nhánh rẽ An Hội 2 XT 478 HAN. ĐQLĐ Hội An đăng ký thay MBA Minh Long, bảo dưỡng TBA An Hội 4 và cân pha san tải TBA An Hội 1 , An Hội 2 , An Hội 3 XT 478 HAN. Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Thương Mại An Quân đăng ký lắp mới, đóng điện TBA Ngọc Thành 3 XT 478 HAN (XDCB 2025). * Sau công tác: Kiểm tra F79 MC 478HAN đang khóa để đóng điện. * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện khôi phục lưới, ban hành sơ đồ nguyên lý. 22/09/2025 từ 06h30 - 12h00 Mất điện trạm , khách sạn Đông An Beach. Đội quản lý điện Hội An Xí nghiệp Sửa chữa, thí nghiệm (Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung) đăng ký SCL thay dây dẫn và hệ xà TBA KS Đông An Beach XT 476 HAN.

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Phước Mỹ 6. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay dây từ FCO đến MBA, thay FCO, thay tủ điện tổng TBA Phước Mỹ 6 đz 482 T2.NHS. Công trình SCL ĐLST 2025 22/09/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm Chính Hữu. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Chính Hữu đz 482 T2.NHS Ghi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025. 22/09/2025 từ 09h00 - 12h00 Mất điện trạm Ngô Quyền T5. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Ngô Quyền T5 đz 482 T2.NHS Ghi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025 22/09/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Hoàng Kế Viêm. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay AB nhánh 1, lắp bổ sung AB nhánh và kéo tăng cường cáp vặn xoắn từ tủ điện tổng đến đo đếm gián tiếp thuộc ĐZHA TBA Hoàng Kế Viêm đz 477 T2.NHS 22/09/2025 từ 13h30 - 16h00 Mất điện trạm Dương Tự Minh. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Dương Tự Minh đz 482 T2.NHS Ghi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025 22/09/2025 từ 13h30 - 18h00 Mất điện trạm An Cư 4 T2. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay dây từ FCO đến MBA, thay FCO, thay tủ điện tổng TBA An Cư 4 T2 đz 477 T2.NHS Công trình SCL ĐLST 2025. 22/09/2025 từ 15h00 - 17h30 Mất điện trạm Chính Hữu T2. Đội quản lý điện Sơn Trà Kiểm tra bảo hành máy biến áp tại TBA Chính Hữu T2 đz 482 T2.NHS Ghi chú: thực hiện bảo hành MBA hãng Shihlin theo văn bản số 499/ĐNPC-KHVT ngày 23/7/2025

Lịch cúp điện phường Thanh Khê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm K6. Đội quản lý điện Thanh Khê Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA K6 - 478/LTR, thí nghiệm CBM MBA TBA Khu bay QS, K6, đoạn cáp ngầm từ TBA Khu bay QS đến TBA K6 ĐZ 478/LTR.

Lịch cúp điện xã Đại Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 22/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam. Đội quản lý điện Đại Lộc ĐQLĐ Đại Lộc: Thay hệ thống đo đếm gồm Công tơ và TI tại TBA Xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam-XT473ĐLO phục vụ kiểm định độc lập để kiểm tra sai số hệ thống đo đếm tại Trung tâm Quatest 2 (Theo yêu cầu Khách hàng tại báo cáo ố:17.9.2025/BC-ĐQLĐĐL-KD - Tài sản khách hàng thuê Đội quản lý Điện Đại Lộc quản lý vận hành)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 22/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.