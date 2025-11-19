Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 20/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/11/2025 từ 06h30 - 11h45 Mất điện trạm Kiểm Huệ 7, Tố Hữu 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Bơm khí SF6 ngăn tủ RMU Kiểm Huệ 7

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Thủy Phương 1, Thủy Phương 10, Hói Cây Sen, Bơm Thủy Dương, Chi Cục Thuế Khu Vực Hương Phú, đèn đường Thủy Phương 2. Đội quản lý điện Hương Thủy Tháo lắp phục vụ nạp khí SF6 LBS 472-7/79 Khúc Thừa Dụ, thay CSV vị trí 81 XT 472 BX Phía Nam, xử lý cột hạ thế nghiêng vị trí B1 TBA Thủy Phương 1 theo CV UBND Phường Thanh Thủy

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/11/2025 từ 06h00 - 07h40 Mất điện trạm Kim Long 3, Vạn Xuân 3. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách lèo 22kV tại vị trí cột 74 và lắp cụm đấu rẽ về phía cột 73 thuộc XT 486 Huế 2 phục vụ Lắp LBS 486-7/66 Vạn Xuân tại cột 66 thuộc xuất tuyến 486 Huế 2. Thí nghiệm định kỳ TBA Kim Long 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 20/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.