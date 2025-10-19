Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 20/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/10/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm An Lưu, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 5, Phú Mỹ 7, Phú Mỹ 10. Đội quản lý điện Phú Vang Tách lèo tại vị trí 92 XT 481 Huế 4. Lắp chụp, kéo dây chống sét từ VT 77 đến VT 90 XT 481 Huế 4. Đấu lèo tại vị trí 92 XT 481 Huế 4 20/10/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm Mộc Trụ, Mộc Trụ 1, Trường Hà 2,Nghĩa Lập, Vinh Hà 2a. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu nối san tải tại vị trí A1/11 TBA TBA Trường Hà 2 sang TBA Trường Hà 3 và đấu nối san tải hạ thế tại vị trí B11 TBA Nghĩa Lập sang TBA Nghĩa Lập 3. 20/10/2025 từ 14h00 - 15h30 Mất điện trạm Trường Hà. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu nối san tải tại vị trí B1/8 TBA Trường Hà sang TBA Trường Hà 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 20/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.