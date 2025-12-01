Lịch cúp điện hôm nay ngày 2/12/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 2/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/12/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm T3 - Sa Loong, Hồ Xuân Lâm, Đồn Biên Phòng 701, Đồn Biên Phòng Sa Loong. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công chỉnh lại xà tại các vị trí C97/328, C97/330A, C97/352, lắp xà, cách điện, phụ kiện và rải căng dây từ vị trí C97/358 đến C97/383 và thay MBA và phụ kiện thuộc TBA đồn BP701 thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/12/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Hành Tín Tây 9, Hành Tín Tây 8, Hành Tín Tây 7, Hành Tín Tây 6, Hành Tín Tây 5, Hành Tín Tây 4, Hành Tín Tây 3, Hành Tín Tây 2, Hành Tín Tây 12, Hành Tín Tây 11, Hành Tín Tây 10, Hành Tín Tây 1. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 1100m dây AC-70 lên dây AC/XLPE-70/11 và phụ kiện đoạn từ cột (đấu nối 160/5, 160/5/1 đến cột 160/5/13) TBA Hành Tín Tây 4; thay 61 sứ đứng; thay 12 sứ chuỗi; thay 06 bộ xà đỡ thẳng; thay 06 bộ xà đỡ sứ kép; thay 01 bộ xà hãm néo; thay 06 CĐC-2,0m, 25 bu lông các loại thuộc đường dây 22kV rẽ Hành Tín Tây 4. + Thay bulon xà, tăng cường tiếp xúc đường dây 22kV tại cột 160/5 NR Hành Tín Tây thuộc XT475/110kV Tư Nghĩa. + Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV NR Hành Tín Tây 5, 6. + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Tín Tây 5, 6, 11, 12

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đức Nhuận 7, Đức Chánh 1. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện, Thay bulon HXT TBA Đức Nhuận 7 02/12/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Đức Lợi 2, Đức Chánh 5. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện, Thay 03 CSV TBA Đức Lợi 2

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 02/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.