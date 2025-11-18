Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 19/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/11/2025 từ 07h50 - 13h30 Mất điện trạm Lý Nam Đế. Đội quản lý điện Hương Trà Tháo, lắp LBS 482-7/57 Trúc Lâm và đấu lèo xuống LBS 482-7/57 Trúc Lâm tại cột 57 thuộc xuất tuyến 482 Huế 2Thay lèo trung thế bị move tại cột 57 xuất tuyến 482 Huế 2 đi LBS 482-7/57 Trúc Lâm nhằm ngăn ngừa sự cố.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/11/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Vinh Hưng 1 (BBNT), Vinh Hưng 2 (BBNT), Vinh Hưng 3 (BBNT), Vinh Hưng 4 (BBNT), Vinh Hưng 5 (BBNT), Vinh Hưng 8 (BBNT), Vinh Hưng 7 (BBNT), Vinh Hưng 9 (BBNT), Vinh Hưng 6 (BBNT), Vinh Hưng 10 (BBNT), Vinfast Bến xe Vinh Hưng. Đội quản lý điện Phú Vang Lắp đặt xà sứ, kéo dây AC70 từ vị trí 301 đến vị trí 301/1 XT 477 Vinh Thanh

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.