Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 18/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm Đăk Wấk. Đội quản lý điện Đăk Glei Thay công tơ TBA 18/11/2025 từ 10h30 - 12h00 Mất điện trạm TĐC - Đăk Túc . Đội quản lý điện Đăk Glei Thay công tơ TBA

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm xay đá công ty Thành An. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thay TI đến hạn kiểm định định kỳ TBA XĐ Thanh An 18/11/2025 từ 11h00 - 13h00 Mất điện trạm Trần Xuân Vịnh. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thay TI đến hạn kiểm định định kỳ TBA XĐ TX Vịnh 18/11/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Đắk Hà 2, TDP 3.1, Bưu Điện, Đắk La 3, thôn Bình Minh. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thay TI khách hàng Nguyễn Thị Thu Thủy đến hạn kiểm định định kỳ

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm cao su Hiệp Hưng, cao su Kon Đào, cao su Phát Lộc Thịnh, TDKD. Đội quản lý điện Đăk Tô Đấu nối đường dây 22kV của khách hàng Nguyễn Thanh Phi vào đường dây 22kV nhánh rẽ đi thủy điện Kon Đào tại trụ 477 ĐTO_157A thuộc XT477 trạm 110kV Đăk Tô. 18/11/2025 từ 08h00 - 09h15 Mất điện trạm Năng Lượng Mặt Trời Tây Nguyên. Đội quản lý điện Đăk Tô Kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMT NQM Tây Nguyên DB 18/11/2025 từ 09h30 - 14h00 Mất điện trạm Năng Lượng Mặt Trời Minh Kiên. Đội quản lý điện Đăk Tô Kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMT Minh Kiên 18/11/2025 từ 11h15 - 12h40 Mất điện trạm Thuận Hưng Diên Bình. Đội quản lý điện Đăk Tô Kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMT Thuận Hưng DB

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm KTDC Đồng Ngõ, Đức Hòa 6, Đức Phú 11, Đức Phú 12, Đức Phú 17. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 58 sứ đứng linepost kèm ty 24kV tại các vị trí từ cột 48/1 đến 48/5 (05 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/6 (01), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/11 (01), từ cột 48/12 đến 48/15 (04 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/16 (04), từ cột 48/17 đến 48/18 (02 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/19 (01), 48/20 (06).Thay 36 chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 70KN SC-22P tại các vị trí cột 48 (03), 48/1 (06), 48/6 (09), 48/11 (06), 48/16 (03), 48/19 (06), 48/20 (03). Thay 03 dây néo TK50-12 tại các vị trí 48/1 (01), 48/11 (02).Thay 64 sợi dây nhôm trần buộc cổ sứ A3,5mm2 (2,5m/sợi) tại các vị trí từ cột 48 đến 48/5 (06 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 48/6 (02), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 48/11 (02), từ cột 48/12 đến 48/15 (04 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 48/16 (04), 48/17 (03), 48/18 (03), 48/19 (01), 48/19 (07).Thay 33 khóa néo dây AC 3 bulong 50-95mm2 tại các vị trí cột 48 (03), 48/1 (06), 48/6 (09), 48/11 (06), 48/19 (06), 48/20 (03). Thay 24 khóa CK7-15 tại các vị trí cột 48/6 (09), 48/11 (06), 48/19 (06), 48/20 (03).Thay 12 kẹp cáp 3 bu lông nhôm 70mm2 tại vị trí cột 48/6.Thay 15 cùm xà đỡ thẳng tại các vị trí từ cột 48/2 đến 48/5 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), từ cột 48/12 đến 48/18 (07 vị trí mỗi vị trí 01 cái).Thay 18 buloon M16x50 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 48 (02), 48/1 (02), 48/6 (04), 48/11 (04), 48/16 (02), 48/20 (02).Thay 126 buloon M14x50 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 48 (04), 48/1 (06), 48/6 (24), 48/11 (24), 48/16 (14), 48/19 (12), 48/20 (12). Thay 51 buloon M16x250 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 48 (12), 48/1 (28), từ cột 48/2 đến 48/5 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), 48/6 (08), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), 48/11 (08), từ cột 48/12 đến 48/15 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), 48/16 (05), 48/17 (01), 48/18 (01), 48/19 (02), 48/20 (04) đường dây 22kV NR Đức Phú 11

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm Hành Trung 6. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công thay các ATM và hệ đo đếm tại TBA Hành Trung 6 (SCTX2025) 18/11/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm Hành Phước 6. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công thay các ATM và hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 6 (SCTX2025) 18/11/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm Hành Phước 1. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công thay các ATM và hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 1 (SCTX2025) 18/11/2025 từ 15h30 - 17h00 Mất điện trạm Hành Thịnh 8. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công thay các ATM và hệ đo đếm tại TBA Hành Thịnh 8 (SCTX2025)Đấu nối đường dây 0,4kV XDM tại TBA Hành Thịnh 8 (XDCB2024)

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 18h00 - 17h00 Mất điện trạm T2-SaLoong, T3-SaLoong, Đồn Biên Phòng 701, Đăk Nông 1, Hồ Xuân Lâm, Đồn Biên Phòng Sa Loong. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công chỉnh lại xà, lắp dây néo tại vị trí C97/318, chỉnh lại xà C97/320, C97/321, C97/328, C97/330A, C97/352, lắp xà, cách điện, phụ kiện và rải căng dây từ vị trí C97/258 đến C97/383 và thay MBA và phụ kiện thuộc TBA đồn BP701 thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2025 18/11/2025 từ 10h30 - 12h00 Mất điện trạm Đắk Mốt 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi phối hợp với đội thí nghiệm xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum tu bổ, thí nghiệm TBA Đăk Mốt 1 18/11/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm cây xăng Bờ Y. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi phối hợp với đội thí nghiệm xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum tu bổ, thí nghiệm TBA cây xăng Bờ Y 18/11/2025 từ 15h20 - 17h00 Mất điện trạm Ngọc Phúc 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi phối hợp với đội thí nghiệm xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum tu bổ, thí nghiệm TBA Ngọc Phúc 1

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm Trà Bình 9. Đội quản lý điện Trà Bồng Dựng cột lắp xà, đấu nối lưới điện thuộc công trình: Xây mới Trạm hạ thế thôn Bình Đông tại vị trí 17 NR Trà Bình 9

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.