Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/09/2025 tại Quảng Ngãi

16:10 17/09/2025 Xổ số miền Bắc
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 18/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
18/09/2025
từ 07h30 - 17h00
|Mất điện trạm B15, Đoàn Kết 2, Khu Làng Nghề 2, Công Ty TNHH Gỗ Phúc Nhân, Gỗ Phúc Nhân 2.
|Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum
|XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện dựng cột lắp đặt xà sứ, tách lưới ghạ thế, đấu nối ĐD 22kV đóng điện TBA xây dựng mới (TBA Nguyễn Văn Linh) tại khoảng trụ 90/10 đến trụ 90/11, thu hồi cột 90/11 hiện trạng
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
18/09/2025
từ 07h30 - 11h30
|Mất điện trạm Nghĩa An 8.
|Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi
|Thay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 8-XT478/QNG
|
18/09/2025
từ 13h30 - 17h30
|Mất điện trạm Nghĩa An 12.
|Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi
|Thay tủ điện 0,4kV TBA Nghĩa An 12-XT478/QNG
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
18/09/2025
từ 07h30 - 11h00
|Mất điện trạm Phổ Quang 16.
|Đội quản lý điện Đức Phổ
|Sơn vỏ MBA Phổ Quang 16 - XT 473/MĐUThay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Quang 16 - XT 473/MĐU
|
18/09/2025
từ 13h30 - 17h00
|Mất điện trạm Phổ Thuận 8.
|Đội quản lý điện Đức Phổ
|Thay Bulon, Guzon, Sứ, dây néo TK50 và các phụ kiện đi kèm đường dây hạ áp sau TBA Phổ Thuận 8 - XT 473/MĐU
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
18/09/2025
từ 09h30 - 09h00
|Mất điện trạm Sơn Thượng 11.
|Đội quản lý điện Sơn Hà
|Thay hệ thống đo đếm TBA Sơn Thượng 11
|
18/09/2025
từ 09h30 - 11h30
|Mất điện trạm Sơn Thượng 4.
|Đội quản lý điện Sơn Hà
|Thay hệ thống đo đếm TBA Sơn Thượng 4
|
18/09/2025
từ 13h30 - 15h30
|Mất điện trạm Sơn Lăng 14.
|Đội quản lý điện Sơn Hà
|Thay hệ thống đo đếm TBA Sơn Lăng 14
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
18/09/2025
từ 08h00 - 16h00
|Mất điện trạm Ba Bích 7, Ba Nam, Ba Nam 2, Ba Nam 3, Ba Bích 10 (Làng TNLN), Ba Lế 5 (Mang KRúi).
|Đội quản lý điện Ba Tơ
|Thay dây dẫn và phụ kiện ĐD 22kV từ cột 43-52/NR Ba Nam XT472/T6
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.