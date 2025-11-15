Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/11/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 16/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/11/2025 từ 07h15 - 09h15 Mất điện trạm Phan Bội Châu 1. Đội quản lý điện Quy Nhơn QL-QN + CPSC: Kiểm tra, xử lý rịn dầu van áp suất MBA TBA Phan Bội Châu 1 XT 482/QNH2 16/11/2025 từ 09h15 - 11h15 Mất điện trạm Phan Bội Châu 2. Đội quản lý điện Quy Nhơn QL-QN + CPSC: Kiểm tra, xử lý rịn dầu van áp suất MBA TBA Phan Bội Châu 2 XT 482/QNH2

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/11/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Bình An 5, Phước Thành 1, Phước Thành 5, Phước Thành 6, Bơm Phước An, Phước An 6, Phước Thành 1-1, An Sơn 4, Xóm Đạo, TĐC Bình An 2, Bảo Thắng, Phước Thành 11, Phước Thành 12, Bình An 4, ĐMT Nông sản Lê Anh, MT-2016-0059, Thắng Lợi 5, Văn Công Tường, 879 Số 2, Thắng Lợi 4, LH Cao Su, Thuộc da Phú Tài, Minh Hoàng , Minh Hoàng 2, Bảo Thạch 2, Nghĩa Phát 2, Nghĩa Phát 1, Giếng 7, Đông Á 1, Khánh Minh, Sinh Học Phước An, Thắng Lợi 2, Thắng Lợi 3, Xăng Dầu D3, công ty Long Việt, Bảo Thạch 3, Minh Dư Phước Thành 1, Phú Thịnh, Bảo Thạch 4, Trung đoàn vận tải 655, Sư Đoàn Bộ Binh 31, Đức Trí, Doanh trại Sư đoàn 31, Tây Đô, Đá An Thịnh, Kiểu Việt, An Sơn. Đội quản lý điện Phú Tài Tổ QLKT_Đội QLĐ Phú Tài : Đấu nối lèo 03pha đường dây 22kV cột C69/7 về phía C69/6 XT 482/QNH

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 16/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.