Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/10/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 16/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Ninh Chử

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Đặng Xuân Trung 2, Thủy Sản Đại Lộc, Khánh Nhơn 7, Khánh Nhơn 20, Khánh Nhơn 13, Khánh Nhơn 17, Thủy Sản Vina, Tôm Khâm, Khánh Nhơn 11, Khánh Nhơn 1, Khánh Nhơn 14, Khánh Nhơn 24, Khánh Nhơn 18, Tôm Thông, Xăng Dầu Hạnh, Tôm Lụm, Lê Văn Trường 2, Nguyễn Ngọc Tín 2, Thủy Sản Trung Nam, Trịnh Văn Mười, Xuân Huy, Khánh Nhơn 19, Phát Đông Thành, Đặng Xuân Trung, Phát Đông Thành 4, Ngô Tuấn Khanh, Phạm Thị Thúy Hằng, Hanh Hiệu, Hoàng Tốt, Tôm Hưng, Tôm Chương, Toàn Thắng 2, ĐĐ Nhơn Hải 3, Toàn Thắng, Thủy Sản Hùng Vương, Thủy Sản Thanh Bình, Tiếp Thành, Thủy Sản Tâm An, Thủy Sản Phúc Thịnh, Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Văn Cường, Thủy Sản Trung Nguyên 2, Thủy Sản Bắc Giang, Ngô Đình Thu, Thủy Sản Duyên Hải, Thủy Sản Nam Phong, Tôm Cường, Tôm Nguyệt, Tôm Hào, Mỹ Tường 2, Khánh Nhơn 23, Thủy Sản Trung Kiên 2, Thủy Sản Trung Kiên, Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Anh Kiệt. Đội quản lý điện Ninh Hải Công tác, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Ninh Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 07h50 - 11h30 Mất điện trạm Núi Rây 3. Đội quản lý điện Ninh Sơn Vệ sinh bảo trì, khắc phục mối nối lèo hạ áp và nhánh dây khách hàng lưới điện hạ áp

Lịch cúp điện xã Thuận Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện trạm MT. Thuận Bắc Farm, MT. Xóm Bằng Farm, MT. Bắc Phong Farm. Đội quản lý điện Thuận Bắc Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/10/2025 từ 08h15 - 09h30 Mất điện trạm Hùng Đại Dương. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ 16/10/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm Thôn Giá 3. Đội quản lý điện Thuận Nam Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lèo hạ áp, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù và điều chỉnh nấc MBA trạm THÔN GIÁ 3 16/10/2025 từ 09h45 - 11h00 Mất điện trạm Thái Đông Thành 2. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ 16/10/2025 từ 10h30 - 12h00 Mất điện trạm Là A. Đội quản lý điện Thuận Nam Vệ sinh bảo trì trạm, mối nối lèo hạ áp, cân pha, kiểm tra đóng lại các tụ bù và điều chỉnh nấc MBA trạm La A. 16/10/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm La Thị Lệ Phương. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ 16/10/2025 từ 15h00 - 16h15 Mất điện trạm Tôm Ninh. Đội quản lý điện Thuận Nam Thay công tơ

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 16/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.