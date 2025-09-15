Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 16/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/09/2025 từ 06h30 - 07h30 Mất điện trạm Tô Hiến Thành. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Đấu nối chuyển toàn bộ phụ tải TBA Tô Hiến Thành vào sau AB tổng MBA Lưu động 16/09/2025 từ 14h30 - 15h30 Mất điện trạm Tô Hiến Thành. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Đấu nối chuyển toàn bộ phụ tải từ sau AB tổng MBA Lưu động vào sau AB tổng TBA Tô Hiến Thành

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/09/2025 từ 08h00 - 13h30 Mất điện trạm Thủy Dương 1, Thủy Dương 2, Thủy Dương 6, Thủy Dương 5, Thủy Dương 8, Thủy Dương 9, đèn đường Thủy Dương 1, Trường Hải Thaco, Tuấn Phát, ô tô Trường Hải 2, Đội quản lý điện Hương Thủy Thay FCO 472-7/51/13/1 rẽ Thủy Dương 1 bằng LBS thu hồi từ vị trí 51/1

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm An Thuận, Cổ Lão, Dương Sơn, Giáp Trung, Tây Toàn, Triều Sơn Trung, Giáp Kiền, Giáp Đông, Tây Toàn 2, Giáp Trung 2, Triều Sơn Trung 2, bơm Tây Toàn, Xăng Dầu Bao Vinh. Đội quản lý điện Hương Trà Đấu nối mạch liên lạc Cổ Lão-La Vân Thượng tại VT 48/40 XT 474 Huế 2Lắp LBS tại VT 61 XT 474 Huế 2, thay MBA Cổ Lão từ 200kVA lên 250kVADựng cột, lắp đặt xà sứ tại vị trí 48/4, thay dây AC50 thành dây ACV50 từ vị trí 48 đến vị trí 48/5 XT 474 Huế 2, đấu tắt FCO 474-7/48/4 Tây ToànXử lý tồn tại XT 474 Huế 2

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm chung cư An Vân Dương (ARANYA). Đội quản lý điện Nam Sông Hương - Lắp xà, đấu nối TBA An Vân Dương 400kVA tại TC 22kV TBA CC An Vân Dương.- Đóng điện nghiệm thu TBA An Vân Dương 400kVA XDM.

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/09/2025 từ 07h00 - 15h30 Mất điện trạm Phước Yên, La Vân Thượng. Đội quản lý điện Quảng Điền Dựng cột pilon dưới tuyến vị trí 67/34/37 xuất tuyến 472 Huế 2, lắp đặt LBS, đấu nối mạch liên lạc La Vân Thượng-Cổ Lão; Lắp xà trạm và phụ kiện dưới tuyến, đấu nối TBA Phước Yên 2 tại vị trí cột 67/34/17 xuất tuyến 472 Huế 2, san tải nhánh A TBA La Vân Thượng qua TBA Phước Yên 2

