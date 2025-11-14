Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 15/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/11/2025 từ 08h00 - 14h30 Mất điện trạm Sinh Dược Phẩm Hera - T2. Đội quản lý điện Hương Trà Thay tủ hạ thế TBA Sinh Dược Phẩm Hera

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/11/2025 từ 06h30 - 13h30 Mất điện trạm Ga 1, Ga 3, Lịch Đợi 2, chiếu sáng Cầu Bạch Hổ, Y Tế GA (BV GTVT Huế), Học Viện Âm Nhạc Huế, An Phú Minh. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp đặt bổ sung tủ RMU để đấu nối cáp ngầm liênlạc DCL 474-7 RMU Bến Ngự tại ngăn RMU Ga 1

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/11/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Ngọc Anh 2, Phú Thuận 1, Phú Thuận 4, Phú Thuận 7, Phú Thuận 8, Đại Học Nông Lâm Huế, Villa Louise. Đội quản lý điện Phú Vang Dựng cột, lắp đặt xà sứ, đấu nối xuống FCO TBA Phú Thuận 11 tại vị trí 34A XT 480 Huế 3, dựng cột BTLT giữa khoảng vị trí 35 đến vị trí 36 XT 480 Huế 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 15/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.