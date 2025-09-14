Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 15/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm Đức Chánh 4. Đội quản lý điện Mộ Đức CBM MBA Đức Chánh 4 XT 478/TNG 15/09/2025 từ 09h00 - 10h00 Mất điện trạm sản xuất Đức Phong 2. Đội quản lý điện Mộ Đức CBM MBA Sản xuất Đức Phong 2 XT 474/MDU 15/09/2025 từ 10h30 - 11h30 Mất điện trạm Đức Lân 9. Đội quản lý điện Mộ Đức CBM MBA Đức Lân 9 XT 474/MDU 15/09/2025 từ 12h00 - 13h00 Mất điện trạm TT Mộ Đức 6. Đội quản lý điện Mộ Đức CBM MBA TT Mộ Đức 6 XT 474/MDU

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm T3 - Sa Loong, Đồn Biên Phòng 701, Hồ Xuân Lâm, Đồn Biên Phòng Sa Loong, Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội Xây lắp -Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum thực hiện lắp xà, sứ phụ kiện rải căng dây từ vị trí C97/327 đến C97/352 đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong. Điện lực Ngọc Hồi kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C97/340 đến C97/380 đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Tịnh Giang 3, Tịnh Giang 9, Tịnh Giang 11. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Giảm dung lượng MBA 250kVA thành MBA 160kVA tại TBA Tịnh Giang 3 - XT 472SHA. (QĐ: 1379/QĐ-QNPC) 15/09/2025 từ 07h00 - 12h40 Mất điện trạm Tịnh Ấn Đông 7. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Tháo, đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh Ấn Đông 7 tại cột 32/18/10 NR Tịnh Ấn Đông 7 - XT 474/T5 bằng phương pháp hotline. Nâng dung lượng MBA 160kVA thành MBA 250kVA tại TBA Tịnh Ấn Đông 7 - XT 474/T5. (QĐ: 1379/QĐ-QNPC). Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Ấn Đông 7 - XT 474/T5

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm Nghĩa Lâm 4, Nghĩa Thắng 4, Nghĩa Thắng 9. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Lắp 16 CĐC 2,5m để nâng k/c an toàn, đoạn từ cột 174 đến cột 198 - XT475/QPH. Dựng mới 02 cột LT-12m (cột đôi) thay cột cũ bị cong, nghiêng vận hành không an toàn tại vị trí cột 191. Thay 2100 mét dây AC70 đã bị lão hóa, mục bằng dây AC/XLPE-70; thay xà, cách điện, dây néo và phụ kiện.

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 08h30 - 11h00 Mất điện trạm Trà Hiệp 7, Trà Hiệp 8. Đội quản lý điện Trà Bồng Nâng dung lượng TBA Trà Hiệp 7 từ 25kVA lên 40kVA thi công thủ côngtheo QĐ số 2415/QĐ-QNPC, ngày 29/8/2025

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

