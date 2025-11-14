Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/11/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 14/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Phú Tân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện một phần tổ 13, 14, 16 khu phố 1 và một phần tổ 19, 20, 21 khu phố Phú Hữu, phường Phú Tân. Đội quản lý điện Bến Tre Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường An Hội

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện một phần tổ 10, 14 khu phố Phú Nhuận 1 và một phần tổ 10B, 15 khu phố Phú Nhuận 2, phường An Hội. Đội quản lý điện Bến Tre Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Phú Khương

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện đường An Dương Vương từ Đình ấp 4 Nhơn Thạnh (cũ) đến Cầu Cá Trê, phường Phú Khương. Đội quản lý điện Bến Tre Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Mỏ Cày

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện một phần ấp Hội Thành, xã Mỏ Cày. Đội quản lý điện Mỏ Cày Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Phú Túc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện ấp Phú Hòa, xã Phú Túc và ấp Phước Thạnh 2, xã Tiên Thủy. Đội quản lý điện Phú Túc Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Hào

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện tổ 5 ấp Hưng Bình B, xã Tân Hào. Đội quản lý điện Giồng Trôm Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hưng Nhượng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 10h30 - 14h30 Mất điện tổ 11, 12, 13 ấp Hưng Lễ, xã Hưng Nhượng. Đội quản lý điện Giồng Trôm Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 14/11/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện tổ 14 ấp Hưng Nghĩa 2, xã Hưng Nhượng. Đội quản lý điện Giồng Trôm Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Châu Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện một phần ấp Đồng Nhơn, xã Châu Hòa. Đội quản lý điện Giồng Trôm Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Phước Mỹ Trung

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện tổ 9, 10, 11 ấp Tân Thuận Trong, xã Phước Mỹ Trung. Đội quản lý điện Phước Mỹ Trung Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Ngũ Lạc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc. Đội quản lý điện Ngũ Lạc Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 14/11/2025 từ 08h30 - 15h00 Mất điện một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc. Đội quản lý điện Ngũ Lạc Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 14/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.