Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/09/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 14/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm Tuy An, Thành Sơn Tây, CP ĐT và KD TH Thương Thảo, công ty May Hoài Sơn, Nhà Máy Chế Biến gỗ Công ty Tân Tập - CCN Tường Sơn. Đội quản lý điện Bồng Sơn Công ty TNHH XLĐ PHÙ MỸ VH: Lắp xà đấu nối ĐZ 22KV cấp điện TBA nhà máy gỗ công ty tân lập và thu hồi dây dẫn ĐZ 22KV Từ C98/26/10/3 đến C98/26/10/7-đz 22kv XT 474TQU và tại C51/21-1/43 ĐZ 22KV XT 473TQU

Lịch cúp điện phường AyunPa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/09/2025 từ 07h30 - 13h30 Mất điện trạm Ia Tul 3, Ia Tul 1, Ia Tul 2, Ia BRoái, TT xã IaTul, Buôn Lanh, Buôn Biah, Ia Broái 2, Bơm Ia Tul 2, Bến Mộng, TDC Tông Ố, Buôn Tul, Làng Tông Ố, Bơm Ia Tul 1, Bơm Ia Tul 3, Bơm Chư Mố 3, Bơm Ia BRơm, Mỏ chì kẽm Đức Long, Mỏ chì kẽm Đức Long 2, BC Xuân Hương, Nhà Máy Tý Tuyết, Nhà Máy Ngọc Phúc, Kim An, Bơm Buôn Jứ. Đội quản lý điện AyunPa Đội QLĐ AyunPa thực hiện: Xử lý mất an toàn lắp 01 CĐC tại vị trí 38/21A XT 473APA theo đề nghị của khách hàng Thay MBA 3P-160kVA cho TBA Ia Broái và mang MBA 3P-100kVA đang lắp cho TBA Ia Broái vè nhập trả kho GLPC. Công ty TNHH MTV Trường Thi Gia Lai kết hợp mất điện thực hiện: Lắp xà căng dây đoạn ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Ia Broái 2. Chuyển đấu nối ĐZ 22kV hiện trạng tại vị trí 38/22 sang đấu nối ĐZ 22kV XDM tại cột 38/27 thuộc XT 473APA cấp điện cho TBA Ia Broái 2 sau khi di dời và thu hồi TBA Ia Broái 2 tại vị trí 38/22/13 XT 473APA. Chuyển đấu nối cấp điện TBA Ia Tul 3 từ vị trí cũ sang vị trí XDM mới tại cột 38/65 XT 473APA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.