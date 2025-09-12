Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 13/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/09/2025 từ 06h10 - 14h30 Mất điện trạm May Xuất Khẩu. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay MBA May Xuất Khẩu

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Bê Tông Thịnh Phát, Xi Măng Long Thọ, Xi măng Long Thọ 2. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay FCO, xử lý tiếp xúc cao hạ thế TBA BT Thịnh Phát

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/09/2025 từ 06h15 - 10h30 Mất điện trạm TĐC Thủy Dương GĐ 1, TĐC Thủy Thanh , TĐC Thủy Dương GĐ 3, Võ Văn Kiệt 2, OTT8-9, FPT-1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 30A/2/1 ĐZ 22kV tuyến 481 Huế 1 đi TĐC Thủy Dương 1 (TC 22kV TBA TĐc Thủy Dương 1). 13/09/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm Ngân Hàng Nhà Nước. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA NH Nhà nước 400kVA. 13/09/2025 từ 13h45 - 17h30 Mất điện trạm Chợ Cống, Kiểm Huệ 4, Xuân Phú 1, Vân Dương 3, Xuân Phú 2, Đặng Thùy Trâm, Tố Hữu 1, Quảng trưởng văn hóa thể thao 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 91 ĐZ 22kV tuyến 478 Huế 1 đi Sân vận Động.

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/09/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Phú Gia, Hầm Phú Gia 1, Phú Gia 2, BTS Phú Gia, CS T1 Chân Mây, NMG Phú Gia T1, NMG Phú Gia T3, Hầm Phú Gia, Truyền Tải Lăng Cô, XLNT Lăng Cô, Mỏ Đá Tam Lộc, Chiếu Sáng Phú Gia 1, Chiếu Sáng Phú Gia 2, Mỏ Đá Phú Gia, Mỏ Đá Phú Gia2, Vinfast Lộc Tiến, The Lagoon. Đội quản lý điện Phú Lộc Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 16 đến vị trí 21 XT 470 Lăng Cô

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 13/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.