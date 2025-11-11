Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/11/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại TP Đà Nẵng ngày 12/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bàn Thạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 13h15 - 17h00 Mất điện trạm T1 KDC PM Tân Thạnh, T2 KDC PM Tân Thạnh, T4 KPM Tân Thạnh, VNVC Tam Kỳ, Nhà khách UB tỉnh. Đội quản lý điện Tam Kỳ Công ty TNHH MTV Tân Hoàng Phát thi công lắp xà, sứ, FCO, treo cáp ngầm, đấu nối ĐZ 22kV và TBA Nguyễn Công Trứ XDM tại trụ 89-2/6 XT478TKY. * Sau công tác: Kiểm tra F79 MC Nguyễn Văn Trỗi đang khóa để đóng điện. * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH gửi biên bản nghiệm thu công trình và khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện, ban hành sơ đồ nguyên lý.

Lịch cúp điện phường Hòa Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm J258. Đội quản lý điện Liên Chiểu Thay giá chống ,xà dỡ MBA TBA J258 - 479HKH2 (SCL 2025).Thay định kỳ TI hạ áp TBA 258 - 479HKH2 12/11/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Nguyên Minh Thành. Đội quản lý điện Liên Chiểu Tháo dỡ thu hồi TBA Nguyễn Minh Thành -485HKH2

Lịch cúp điện phường Hội An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Cẩm Thanh T3 (CK6), Cẩm Thanh T3-2 (CK6A). Đội quản lý điện Hội An ĐQLĐ Hội An đăng ký lắp MC , TU Cụm Tụ bù Trung thế Thôn 3 Cẩm Thanh trụ 104-1/18/54 XT479 HAN (Công trình lắp đặt tụ bù trung thế lưới điện Quảng Nam năm 2025) 12/11/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Doanh trại D70. Đội quản lý điện Hội An ĐQLĐ Hội An đăng ký lắp MC , TU Cụm Tụ bù Trung thế Thôn 3 Cẩm Thanh trụ 104-1/18/54 XT479 Han (Công trình lắp đặt tụ bù trung thế lưới điện Quảng Nam năm 2025) ĐQLĐ Hội An Thay TI TBA Doanh Trại D70 XT 480 Han.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Ông Ích Khiêm 3. Đội quản lý điện Hải Châu Thi công lắp đặt thanh chống ngã trụ tại trụ vị trí 08 – 473CLA và trụ trạm TBA Ông Ích Khiêm 3 – 473CLA.(Phục vụ Công trình ngầm hóa đường Ông Ích Khiêm…) 12/11/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Bình An 2. Đội quản lý điện Hải Châu Đại tu đường dây hạ áp TBA Bình An 2 - 485LTR (Thay cáp vặn xoắn)

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 07h00 - 09h30 Mất điện trạm Bàu Bàng 2. Đội quản lý điện Hòa Vang VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Bàu Bàng 2 - 476HLI; Kết hợp phát quang HLT hạ áp 12/11/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Phú Sơn Nam T2. Đội quản lý điện Hòa Vang Di dời lưới hạ áp và công tơ từ VT C11/1 đến VT C11/6 thuộc đz hạ áp XT2 TBA Phú Sơn Nam T2-473HPH qua trụ trung áp VT 156/9/1 đến 156/9/6-473HPH, thu hồi cột cũ hiện trạng 12/11/2025 từ 09h00 - 11h30 Mất điện trạm Hòa Bắc 4. Đội quản lý điện Hòa Vang VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Hòa Bắc 4 - 476HLI; Kết hợp phát quang HLT hạ áp 12/11/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm Hòa Bắc 4T2. Đội quản lý điện Hòa Vang VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Hòa Bắc 4T2 - 476HLI; Kết hợp phát quang HLT hạ áp 12/11/2025 từ 15h00 - 17h00 Mất điện trạm Khe Đào T3. Đội quản lý điện Hòa Vang VSBD, TNĐK Tier 2 + kiểm định kỹ thuật an toàn TBA Khe Đào T3 -476HLI; Kết hợp phát quang HLT hạ áp

Lịch cúp điện xã Thăng Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 06h00 - 15h00 Mất điện trạm Hà Bình 1, Hà Bình 1/1, Hà Bình 2, Hà Bình 3, Hà Bình 4, Hà Bình 5, Hà Bình 6, Bình Tịnh, Bình Tân, Bình Tân 2, Tân An _BMinh, Tân An 2, Tân An 3, Tân An 4, Làng biển nhiệt đới Hội An, Bệnh viện Bình Minh ( Tòa giám mục ĐN), Thuấn Huê, CS Võ Chí Công T4, CS T2 14E, công ty ODO. Đội quản lý điện Thăng Bình ĐQLĐ Thăng Bình đăng ký xử lý tồn tại sau bão số 10 trụ nghiêng, lắp dây néo, gia cố móng từ trụ 147/14 đến trụ 147/22A XT 479TBI2. MTE-CPSC đăng ký (SCL) thi công thay thay tụ bù trung thế sau LBS Hà Bình XT 479TBI2(Cắt điện xử lý tồn tại sau bão số 10) 12/11/2025 từ 12h30 - 15h00 Mất điện trạm T2 - Trà Đõa. Đội quản lý điện Thăng Bình ĐQLĐ Thăng Bình phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam đăng ký CBM TBA T2 Trà Đõa

Lịch cúp điện xã Quế Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm TĐC Quế Lộc. Đội quản lý điện Quế Sơn ĐQLĐ Quế Sơn: - (XDCB): Đã thi công thực hiện hoàn thiện từ trụ 123/91/5 đến vị trí trụ 123/91/60-XT 472 TG.QTH - Đóng điện nghiệm thu: Đóng điện theo phương án đã duyệt * Phê duyệt tên thiết bị: - FCO ĐT tại trụ 123/91/1 là FCO ĐT Đèo Le - LBS, DCL lắp mới tại trụ 123/91/62 là LBS, DCL 471-7KDI/123/91/62 Ông Nơi; kết hợp với xử lý tồn tại bão lụt 12>>

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Tam Hoà 2-3, Tam Xuân 3-6. Đội quản lý điện Núi Thành - Công ty TNHH MTV ĐT& XD Tân Hoàng Phát đăng ký: + Đấu nối ĐZ 0.4 KV tại trụ A-24 thuộc TBA Tam Hòa 5 XT 471 TAN và tại trụ C-7 thuộc TBA Đông Thạnh Tây XT 471 TAN; + Tháo đấu nối ĐZ 0.4 KV tại trụ A-9 thuộc TBA Tam Hòa 5 XT 471 TAN và tại trụ C-1 thuộc TBA Đông Thạnh Tây XT 471 TAN(XDCB 2026). - ĐQLĐ Núi Thành đăng ký đóng điện xung kích ĐZ, TBA Tam Hòa 16 XT 471 TAN * Sau công tác: Khoá F79 MC Tam Hòa để đóng điện * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH gửi biên bản nghiệm thu công trình và khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện, ban hành sơ đồ nguyên lý. Công ty TNHH MTV ĐT& XD Tân Hoàng Phát đăng ký Đấu nối XT- C (ĐZ0.4 KV XDM) TBA Tam Xuân 3- 6 XT 476 TKY (XDCB 2025). 12/11/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Tam Hòa 5, Đông Thạnh Tây. Đội quản lý điện Núi Thành - Công ty TNHH MTV ĐT& XD Tân Hoàng Phát đăng ký: + Đấu nối ĐZ 0.4 KV tại trụ A-24 thuộc TBA Tam Hòa 5 XT 471 TAN và tại trụ C-7 thuộc TBA Đông Thạnh Tây XT 471 TAN. + Tháo đấu nối ĐZ 0.4 KV tại trụ A-9 thuộc TBA Tam Hòa 5 XT 471 TAN và tại trụ C-1 thuộc TBA Đông Thạnh Tây XT 471 TAN(XDCB 2026) - ĐQLĐ Núi Thành đăng ký đóng điện xung kích ĐZ, TBA Tam Hòa 16 XT 471 TAN. * Sau công tác: Khoá F79 MC Tam Hòa để đóng điện. * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH gửi biên bản nghiệm thu công trình và khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện, ban hành sơ đồ nguyên lý. Công ty TNHH MTV ĐT& XD Tân Hoàng Phát đăng ký Đấu nối XT- D (ĐZ0.4 KV XDM) TBA Tam Xuân 3- 10 XT 476 TKY (XDCB 2025).

Lịch cúp điện xã Nam Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/11/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện công ty cổ phần năng lượng Lâm Hùng. Đội quản lý điện Duy Xuyên Công ty TNHH Một Thành viên Thí nghiệm điện miền Trung kết hợp với XNDV ĐL Quảng Nam Quảng Nam đăng ký công tác CBM MBA và hệ thống đo đếm thuộc TBA Lâm HùngNLMT XT 471DXU

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 12/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

