Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 12/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 06h15 - 10h30 Mất điện trạm Điện Biên Phủ 2, Thủy Xuân 3, Thủy Xuân 8, Thanh Hải 1, Nam Giao 2, Minh Mạng 4, KĐC Trần Thái Tông, Thanh Hải 2, Thanh Hải 3, Bơm Quảng Tế (NMN Quảng Tế), Đàn Nam Giao. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 78/2 ĐZ 22kV tuyến 479 Huế 1 sau DCL 473-7 RMU Phan Bội Châu đi Thủy Xuân 8. 12/09/2025 từ 13h30 - 17h15 Mất điện trạm Thủy Biều 1, Thủy Biều 2, Thủy Biều 3, Thủy Biều 4, Thủy Biều 5, Thủy Biều 6. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 13/37 ĐZ 22kV tuyến 479 Huế 1 đi Thủy Biều (TC 22kV TBA Thủy Biều 2).

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Hương Hồ 1. Đội quản lý điện Hương Trà Nghiệm thu và san tải TBA Nguyễn Trọng Nhân, Hương Hồ 1 12/09/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Tây Xuân 2 và trạm Văn Tây 1. Đội quản lý điện Hương Trà Nghiệm thu và san tải TBA Tây Xuân 7, Tây Xuân 2

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm Bơm Thủy Phù 4, Bơm Vinh Thái, Thủy Phù 3, Tân Khai, Bơm Thủy Phù 1. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay cột các vị trí 18, 23, 27, 31, 37, 38, 39 nhánh rẽ đi Thủy Phù 3 XT 474 Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 06h00 - 17h30 Mất điện trạm Tây Linh 3. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách, đấu lèo cáp ngầm 22kV và hạ đầu cáp ngầm phục vụ thay 02 đầu cáp ngầm 22kV tại vị trí 88-1/3 và vị trí 88-1/3/1 XT 476 Huế 2 TBA Tây Linh 3

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 07h30 - 13h30 Mất điện trạm Lộc Hòa 6, Lộc Hòa 2, Lộc Hòa 8, Chăn Nuôi Lộc HÒA (BBNT). Đội quản lý điện Phú Lộc Công ty Vĩnh Lợi lắp xà, chuyển lưới vị trí 15/222/50/8 và lắp CĐC vị trí 15/222/50/3 XT 473 La Sơn. Đội Phú Lộc Phát quang hành lang tuyến từ vị trí 15/222/50/3 đến TBA Lộc Hòa 6

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm A Min, A Roàng 3, A Roàng 2, A Ka 3, A Roàng 1, Ka Lô (A Roàng), Hương Sơn, Đồn Biên Phòng 637. Đội quản lý điện A Lưới Lắp xà, kéo bổ sung 1 pha ĐZ 22kV từ vị trí 1451/49 đến 145-1/66

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 12/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.