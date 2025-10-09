Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 10/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Kon Braih

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h30 - 15h00 Mất điện trạm Thôn 9 Đăk Kôi. Đội quản lý điện Kon Rẫy Tu bổ trạm biến áp, thay dây nối đất CSV.

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm Măng Bút 5. Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý điện Kon Plong vệ sinh, tu bổ trạm biến áp Măng Bút 5. 10/10/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm Măng Cành 4. Đội quản lý điện Kon PLong Đội quản lý điện Kon Plong thay chống sét van, vệ sinh, tu bổ, trạm biến áp Măng Cành 4.

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Dân Tộc Nội Trú. Đội quản lý điện Đăk Tô Cải tạo, tăng lại dây dẫn, thay khóa néo xử lý mất an toàn đường dây hạ thế sau trạm biến áp Dân Tộc Nội Trú.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm T2 Đăk Hà. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội QLĐ Đăk Hà chuyển dây hạ thế, thu hồi cột đường dây hạ thế KfW 3.1 sau trạm biến áp T2 Đăk Hà.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.