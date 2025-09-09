Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/09/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 10/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/09/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Cảng Đà Nẵng T12. Đội quản lý điện Sơn Trà Cô lập không điện RMU Cảng Tiên Sa 2 MR đz 477 CTS để vệ sinh công nghiệp

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Tân Lập 4. Đội quản lý điện Hải Châu Thay đầu cos, xử lý tiếp xúc tại nhánh số l, 4, 5 TBA Tân Lập 4 _ 479 LTR (Chống CQT, nắng nóng 2025) 10/09/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Hải Châu 1. Đội quản lý điện Hải Châu Thay đầu cos, xử lý tiếp xúc tại nhánh số 2, 4, 5 TBA Hải Châu 1 - 476LTR (Chống CQT, nắng nóng 2025)

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Suối Mơ 2, chiếu Sáng DT602 T4, Cổng Thành Bà Nà, PVTC Ga 19 Bà Nà, trạm XLNT 940m3. Đội quản lý điện Hòa Vang Tháo dỡ cụm đấu rẽ, thu hồi dây dẫn từ VT 221/29 đến vị trí 221/30 (TBA PVTC Ga 19) - 471T2.HKH (VH 475HKH2). - Tháo dỡ TBA PVTC Ga 19 - 471T2.HKH (VH 475HKH2).

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 10/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.