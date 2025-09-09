Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/09/2025 tại Đà Nẵng

17:22 09/09/2025 Xổ số miền Nam
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 10/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
10/09/2025
từ 07h30 - 16h00
|Mất điện trạm Cảng Đà Nẵng T12.
|Đội quản lý điện Sơn Trà
|Cô lập không điện RMU Cảng Tiên Sa 2 MR đz 477 CTS để vệ sinh công nghiệp
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
10/09/2025
từ 08h00 - 11h00
|Mất điện trạm Tân Lập 4.
|Đội quản lý điện Hải Châu
|Thay đầu cos, xử lý tiếp xúc tại nhánh số l, 4, 5 TBA Tân Lập 4 _ 479 LTR (Chống CQT, nắng nóng 2025)
10/09/2025
từ 13h30 - 17h30
|Mất điện trạm Hải Châu 1.
|Đội quản lý điện Hải Châu
|Thay đầu cos, xử lý tiếp xúc tại nhánh số 2, 4, 5 TBA Hải Châu 1 - 476LTR (Chống CQT, nắng nóng 2025)
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
10/09/2025
từ 07h30 - 11h30
|Mất điện trạm Suối Mơ 2, chiếu Sáng DT602 T4, Cổng Thành Bà Nà, PVTC Ga 19 Bà Nà, trạm XLNT 940m3.
|Đội quản lý điện Hòa Vang
|Tháo dỡ cụm đấu rẽ, thu hồi dây dẫn từ VT 221/29 đến vị trí 221/30 (TBA PVTC Ga 19) - 471T2.HKH (VH 475HKH2). - Tháo dỡ TBA PVTC Ga 19 - 471T2.HKH (VH 475HKH2).
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 10/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.