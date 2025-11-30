Lịch cúp điện hôm nay ngày 1/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 1/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, Định Cư Phú Sơn (T2), xử lý rác thải Phú Sơn, tự dùng NMR Phú sơn. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay pha bìa FCO 86-1/4 Phú Sơn, xử lý cột hạ thế mất an toàn vị trí A5-A7 TBA Phú Sơn 1

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Đức Thái, Trường Lưu, Diêm Tụ 1, Thanh Lam 3, bơm Diên Tụ, bơm Phú Đa 2, bơm Phú Đa 3, bơm Phú Đa 4, Bơm Đầm Quang 2. Đội quản lý điện Phú Vang - Thay cột VT 58/1A đến VT 58 XT 472 Diên Trụ, di chuyển Rec 472 Diên Trụ và DCL 472-7 Diên Trụ qua cột mới, tách lèo VT 58 XT 472 Diên Trụ hướng VT 57 XT 472 Phú Bài cũ, đấu nối XT 472 Diên Trụ vào VT 86 XT 471 Vinh Thanh lộ kép XT 471-473 Vinh Thanh. - Thử đồng vị pha tại MC 471 Vinh Thanh

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 01/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.