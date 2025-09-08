Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Đồng Nai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 09/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Phú Riềng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/09/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện NR khách hàng Khang Thịnh thôn Tân Phú, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Phú Riềng Tiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Lộc Thạnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện một phần xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Lộc Ninh Tiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã phú Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện thôn Bù Gia Phúc 1, xã phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Bù Gia Mập Tiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 09/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Nai để khán giả tiện theo dõi.