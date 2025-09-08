Đóng

Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại An Giang

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại An Giang ngày 09/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại An Giang ngày 09/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Rạch Giá

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

09/09/2025

từ 07h00 - 15h00

 Mất điện hẻm 839 đường nguyễn Trung Trực. Đội quản lý điện Rạch Giá Tiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 09/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại An Giang để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
