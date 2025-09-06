Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2025 tại Đồng Tháp

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 07/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện một phần ấp Ngãi Thuận, Thân Đạo, Thân Bình, Thân Hòa xã Châu Thành. Đội quản lý điện Châu Thành Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Long Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện một phần ấp 1 xã Long Hưng. Đội quản lý điện Châu Thành Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Hậu Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện một phần xã Hậu Mỹ. Đội quản lý điện Cái Bè Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày 07/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Tháp để khán giả tiện theo dõi.