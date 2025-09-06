Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/09/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 06/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Bình Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/09/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 3C và trạm công ty Bảo Hà Mê Kong, một phần ấp Long Khánh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Long Hồ Thực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 06/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.