Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/09/2025 tại Tây Ninh

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 06/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Hòa Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/09/2025 từ 06h00 - 06h30 Mất điện khu phố Long Thành, Long Kim, phường Hòa Thành. Đội quản lý điện Hòa Thành Thực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hạ, trung áp

Lịch cúp điện phường Long Hoa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/09/2025 từ 06h00 - 06h30 Mất điện khu phố Long Thời, phường Long Hoa. Đội quản lý điện Hòa Thành Thực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hạ, trung áp

Lịch cúp điện xã Phước Chỉ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/09/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện ấp Phước Giang, xã Phước Chỉ. Đội quản lý điện Bến Cầu Thực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hạ, trung áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 06/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Tây Ninh để khán giả tiện theo dõi.