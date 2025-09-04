Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 05/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Khóm 6 Đăk Hà. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội SCĐN tháo, đấu lèo trụ C41/5 ĐZ 22kV XT477ĐH. Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn thi công, lắp xà, phụ kiện, căng dây trung áp và đấu nối ĐZHA tại vị trí TBA Khóm 6-1. Thi công đấu nối đầu tuyến TBA Khóm 6-1.3. Đội QLĐ Đăk Hà tách lưới TBA Khóm 6 Đăk Hà 05/09/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm TDP 8, Đăk Uy 3, Đăk Uy 3-1. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Thương mại và xây lắp Lộc Phát đấu nối TBA Đăk Uy 3-2. Xử lý trụ nghiêng tại vị trí BT C41/46/17. Đấu nối đường dây đi TBA TDP 8-1. Đội quản lý điện Đăk Hà tách lưới hạ thế TBA TDP 8, Đăk Uy 3-1.

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Hành Tín Tây 4. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay tủ điện hạ thế tại TBA Hành Tín Tây 4 (SCL2025). Thay ron sứ hạ thế MBA tại TBA Hành Tín Tây 4

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm T3 - Sa Loong, Đồn Biên Phòng 701, Hồ Xuân Lâm, Đồn Biên Phòng Sa Loong. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội Xây lắp -Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum thực hiện lắp xà, sứ phụ kiện rải căng dây từ vị trí C97/340 đến C97/383 đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong. Công ty TNHH XD$TM Quang Vinh Kon Tum thi công thay MBA trạm T3 Sa Loong. Điện lực Ngọc Hồi kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C97/340 đến C97/380 đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Sơn Trung 7. Đội quản lý điện Sơn Hà Lắp CĐC, xà vị trí cột 17 sau NR Sơn Trung 7

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 05/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.