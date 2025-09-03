Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 04/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Tân Hạnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện các hộ sử dụng điện trạm 4 K4-P8, một phần khóm 4, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Đội Quản lý điện Long Châu Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Trà Ôn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện ấp Cây Gòn, Tích Khánh, Tích Lộc, Tích Phú, Tích Phước và Tích Qưới, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đội Quản lý điện Trà Ôn Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Xuân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện các hộ sử dụng điện thuộc ấp Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân. Đội Quản lý điện Trà Ôn Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Trung Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Nông 1, một phần ấp Phú Nông, xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Đội Quản lý điện Trung Thành Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hàm Giang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện một phần ấp Trà Cú A, xã Hàm Giang. Đội Quản lý điện Trà Cú Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hùng Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 08h45 Mất điện một phần ấp Nhứt thuộc xã Hùng Hòa. Đội Quản lý điện Tiểu Cần Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Nhị Long

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện một phần ấp Đon thuộc xã Nhị Long. Đội Quản lý điện Càng Long Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 04/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.