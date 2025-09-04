Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Lâm Đồng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Lâm Đồng ngày 04/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Hàm Kiệm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện một phần xã Hàm Kiệm. Đội Quản lý điện Hàm Thuận Nam Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày 04/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Lâm Đồng để khán giả tiện theo dõi.