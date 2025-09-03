Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Cà Mau

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 04/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Đá Bạc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 09h00 - 15h30 Mất điện ấp Kinh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Trần Văn Thời Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 04/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.