Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 03/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/10/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm An Ninh Hạ 4. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Xử lý tiếp xúc thanh cái hạ thế 0,4 kV và cáp xuất tuyến sau AB nhánh TBA An Ninh Hạ 4 kết hợp tách cáp trước công tơ ra khỏi tủ hạ thế. 03/10/2025 từ 09h15 - 11h15 Mất điện trạm Kim Long 8. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Xử lý tiếp xúc thanh cái hạ thế 0,4 kV và cáp xuất tuyến sau AB nhánh TBA Kim Long 8. 03/10/2025 từ 14h00 - 16h20 Mất điện trạm Kỳ Đài (trạm công cộng). Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Vệ sinh và xử lý tiếp xúc đầu cực cao hạ thế MBA và tủ hạ thế TBA Kỳ Đài phục vụ cấp điện cho lễ hội.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/10/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm bơm Thủy Phù 4, bơm Vinh Thái, bơm Thủy Phù 1, Thủy Phù 3, Tân Khai, Đội quản lý điện Hương Thủy Thay cột các vị trí 51A/5; 51A/8; 51A/9; 51A/10 nhánh rẽ đi Thủy Phù 3 XT 474 Phú Bài

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/10/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Phú Lành. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây hạ thế từ VT A6 đến A7 theo đơn thư KH

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/10/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Vinh An 6, Vinh An 12, Thiên Phú An 1, Thiên Phú An 2, Vinh An 10, nuôi tôm Vinh An 1. Đội quản lý điện Phú Vang Thay sứ từ VT 231/1A đến VT 231/53 XT 475 Vinh Thanh (471 Vinh Thanh cũ).

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/10/2025 từ 07h45 - 11h30 Mất điện trạm Quảng Lợi 8, Bnsolar, Tdsolar, Thsolar. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay thế 03 FCO xuống cấp, xử lý chảy dầu ty sứ hạ thế MBA Quảng lợi 8

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 03/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.