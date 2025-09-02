Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Đồng Tháp

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 03/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Sa Đéc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Cư Trinh đến ngã tư Trần Phú) và đường Phan Bội Châu (từ cầu Dầu đến cầu Đình), phường Sa Đéc. Đội quản lý điện Sa Đéc Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Bình Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện một phần ấp Hoà Thạnh, Bình Long, Bình Hưng Hạ thuộc xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp. Đội quản lý điện Chợ Gạo Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày 03/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

