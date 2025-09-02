Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại An Giang

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại An Giang ngày 03/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Thạnh Mỹ Tây

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện dọc Kênh 12 bờ bắc Vịnh Tre thuộc xã Thạnh Mỹ Tây. Đội quản lý điện Châu Phú Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Tri Tôn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện nhánh rẽ 1 pha Phú Lâm. Đội quản lý điện Tri Tôn Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 03/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại An Giang để khán giả tiện theo dõi.